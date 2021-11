Expulso em Curitiba, Fernando Sobral será desfalque do Ceará diante do Sport

Volante do Alvinegro recebeu cartão vermelho na derrota para o Athletico-PR, após revisão do lance no VAR, e ficará fora do confronto nordestino do próximo domingo, 14

A derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira, 10, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada da Série A, rendeu um desfalque para o Ceará para a próxima partida: expulso, o volante Fernando Sobral terá que cumprir suspensão automática e ficará fora do duelo nordestino contra o Sport-PE.

Aos 38 minutos do segundo tempo, em disputa de bola com Fernando Canesin, o camisa 8 do Vovô atingiu o adversário com um pisão. Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo, mas foi alertado pelo árbitro de vídeo Leone Carvalho Rocha para revisar o lance no monitor do VAR e trocou a advertência por cartão vermelho.

A suspensão tira o meio-campista do embate contra o Leão da Ilha do Retiro, no próximo domingo, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o Alvinegro voltará a contar com os zagueiros Messias e Luiz Otávio e o atacante Jael.

Para substituir Fernando Sobral na dupla com Fabinho, o técnico Tiago Nunes tem Marlon, William Oliveira, Pedro Naressi, Geovane e Oliveira como opções no elenco.

Vina liberado

Já depois do apito final em Curitiba, o meia Vina reclamou com Wilton Pereira Sampaio e foi advertido com cartão amarelo. O camisa 29, porém, não está suspenso para a próxima rodada. O jogador cumpriu punição disciplinar no empate sem gols com o Juventude-RS, no último dia 23 de outubro, após completar a série de três amarelos e, desde então, não foi mais advertido.

