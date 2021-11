Ceará embarca para Curitiba com novidades na delegação, incluindo Yony González

O time do Ceará já está a caminho de Curitiba, onde enfrentará o Athletico-PR na quarta-feira, 10, pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro. Na delegação, três novidades motivadas pelos desfalques que o Vovô terá para este duelo.

Sem contar com a zaga titular, Tiago Nunes deverá escalar Gabriel Lacerda ao lado de Klaus. Dessa forma, o defensor gaúcho voltará a ser relacionado após 19 rodadas. Corre por fora o jovem zagueiro Alan, de 22 anos. Ele também seguiu com o time para Curitiba.

No ataque, o Vovô não terá Jael e Cléber deve ser o substituto, mas, para não ficar com uma opção a menos para o setor, Tiago Nunes relacionou Yony González, que há sete partidas não era opção no banco.

A previsão de chegada da delegação do Ceará na capital paranaense é para 19h20min. Na terça-feira, 9, o técnico do Vovô comanda o treino de apronto, às 16 horas, no CT do Coritiba. Antes de viajar, o grupo fez regenerativo em Carlos de Alencar Pinto, na manhã desta segunda-feira, 8.



