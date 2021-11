"Grande passo para os objetivos na competição", diz Messias sobre vitória do Ceará

Autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá, o zagueiro afirmou que o Ceará "tem objetivos grandes" no Brasileiro

O autor do gol da vitória de 1 a 0 do Ceará sobre o Cuiabá, o zagueiro Messias, afirmou, após o jogo, que o resultado foi um "grande passo para os objetivos que temos na competição". Com a vitória, o Ceará chegou aos 39 pontos e agora é o 10º colocado.

"A equipe se dedicou muito, está muito focada no que quer", afirmou Messias. "A gente tem objetivos grandes, sonhamos grande, então, a gente tem que trabalhar duro para conquistar nossos sonhos. Esses três pontos foram um grande passo para os objetivos que temos na competição".

O Ceará abriu nove pontos de distância para a zona do rebaixamento, estando agora mais perto da zona que dá vaga à Taça Libertadores. Atualmente, o Brasileirão tem um G7, com a virtual garantia dos finalistas da Libertadores deste ano, Palmeiras e Flamengo, na competição continental do ano seguinte. O Ceará está a cinco pontos do sétimo Internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entretanto, a depender dos resultados das finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Brasileiro pode dar até nove vagas para a Libertadores. Nesse cenário, o Ceará tem o mesmo número de pontos do nono Cuiabá.