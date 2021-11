Após 0 a 0 com Chape, Cuiabá iguala marca de empates do Ceará na Série A

O Cuiabá é o próximo adversário do Ceará na Série A. As equipes se enfrentam neste domingo, 7, no Castelão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Próximo adversário do Ceará, o Cuiabá tropeçou em casa e ficou no 0 a 0 com a Chapecoense, lanterna da Série A, nessa quinta-feira, 4. Com o resultado, o Dourado igualou a marca do Alvinegro de 15 empates no Brasileirão. As duas equipes são as que mais empatam na competição.

O tropeço do time mato-grossense permite que o Ceará consiga alcançar a mesma pontuação do adversário direto na tabela do campeonato, caso vença o rival neste domingo, 7, no Castelão. O Vovô ocupa a 13ª posição com 36 pontos, enquanto o Cuiabá está em nono com 39.

A campanha do Alvinegro na Série A é de sete vitórias, 15 empates e sete derrotas. Já o Cuiabá, que possui um jogo a mais, soma oito vitórias, 15 empates e sete derrotas.

Em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Ceará terá apenas um desfalque para o confronto. O lateral-direito Gabriel Dias cumpre suspensão por cartão vermelho. A equipe do Porangabuçu deve registrar o maior público no Castelão desde a liberação do público. Mais 15 mil torcedores já confirmaram presença.

