Oposição desiste de chapa na eleição do Ceará, mas avisa que não aceita 3º mandato de Robinson

Um grupo de conselheiros do Ceará, que lançaria chapa de oposição nas eleições para a presidência do clube, marcadas para 14 de novembro, emitiu carta aberta ao Conselho Deliberativo, à Diretoria Executiva e aos torcedores do clube criticando o pleito e informando que não aceitará uma eventual reeleição do atual presidente, Robinson de Castro.

No documento, que possui três páginas e é assinado por 11 pessoas, o grupo de opositores afirma estar amparado por um parecer jurídico e, por isso, decidiu não homologar chapa, pois “estaria cometendo um erro ao participar de pleito cercado de vícios e irregularidades”. Além disso, promete judicializar o processo caso o atual presidente assuma um terceiro mandato.

O grupo argumenta que o parecer dado pelo Conselho Deliberativo à Robinson de Castro, em agosto, permitindo que ele concorra a mais um mandato — no caso, o terceiro consecutivo —, é “mera interpretação livre, visto que o estatuto do clube veda de forma clara tal inclinação''.

A carta ainda afirma que a permissão de um terceiro mandato oferece riscos do ponto de vista administrativo, por denotar um lapso na formação de novas lideranças; e do ponto de vista jurídico, por ferir, segundo o grupo, a lei do Profut. Não houve detalhamento dessa última situação no texto.

O documento traz ainda um reconhecimento ao trabalho do atual presidente, mas afirma que, pelo estatuto do clube, é hora de dar lugar a novos nomes. O grupo diz ainda que no momento, com a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, é hora de apoiar o Ceará, mas que pretende agir tão logo a competição termine.

O Esportes O POVO tentou contato com pelo menos dois membros da diretoria do Conselho Deliberativo do Ceará para se posicionar sobre a carta aberta, mas as ligações não foram atendidas ou retornadas e as mensagens não foram respondidas.

O Ceará Sporting Club também foi procurado, via assessoria de imprensa, e respondeu que “todo o processo é feito de acordo com o estatuto e que cabe à comissão eleitoral, no momento oportuno, analisar cada manifestação”.

Até o momento, a chapa de situação, formada por Robinson de Castro como presidente, Humberto Aragão como 1º vice-presidente e Carlos Moraes como 2º vice-presidente é a única protocolada. Na segunda-feira, 1º, se encerra o prazo para inscrição de novas chapas

