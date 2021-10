Transmissão ao vivo de Ceará x Bragantino pelo Brasileirão; ouça narração

Ceará e Bragantino se enfrentam neste domingo, 17, às 18h15min, no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Ceará e Bragantino se enfrentam neste domingo, 17, às 18h15min, no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vovô precisa vencer o duelo diante do Massa Bruta para subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento - atualmente a diferença é de apenas dois pontos. Rival paulista quer se firmar no G-4.

>>> Escalação: como Ceará e Bragantino vão a campo pelo Brasileirão

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:



