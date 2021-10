Transmissão ao vivo de São Paulo x Ceará pela Série A; ouça a narração

Tricolor Paulista e Vovô medem forças a partir das 19 horas, no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 26ª rodada do Brasileirão. Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 14, a partir das 19 horas, no Morumbi, na capital paulista, pela 26º rodada da competição. Tanto o Vovô como o Tricolor precisam vencer para se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-9. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Sobre o assunto São Paulo x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Escalação: como São Paulo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Facebook:



Tags