Escalação: como São Paulo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Separados por um apenas um ponto na tabela de classificação, São Paulo e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 14, a partir das 19 horas, no Morumbi, na capital paulista, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com objetivos parecidos: se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-9. Confira abaixo a escalação confirmada de cada time:

Sobre o assunto São Paulo x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes e Benítez; Gabriel Sara, Luciano, e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fabinho e Marlon; Kelvyn, Vina e Mendoza; Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Tags