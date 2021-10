Com dores musculares, Luiz Otávio é poupado de Ceará x São Paulo

Apesar do desgaste, o zagueiro consta na lista de suplentes do Vovô para o duelo válido pela 26ª rodada da Série A. Gabriel Lacerda irá substituir o defensor e formar dupla com Messias na zaga alvinegra

O zagueiro Luiz Otávio não estará entre os onze iniciais no confronto desta quinta-feira, 14, entre Ceará e São Paulo, que acontece às 19 horas, no Morumbi, na capital paulista, pela 26ª rodada da Série A. Segundo o boletim médico do clube, o defensor está com desgaste muscular e será poupado. Gabriel Lacerda foi o escolhido por Tiago Nunes para substituir o capitão alvinegro.

O boletim também atualizou a situação de outros atletas que estão no departamento médico do Vovô. Gabriel Dias, que passou a semana tratando de dores no joelho direito, iniciou a transição. Buiú segue em recuperação pós-cirúrgica.

O atacante Wendson continua se recuperando de lesão no nervo fibular da perna esquerda. Jacaré, assim como Gabriel Dias, está em período de transição.



