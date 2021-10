Ceni avalia que reestreia no São Paulo diante do Ceará será "bem difícil"

Treinador fará reestreia no comando do Tricolor Paulista na partida desta quinta, 14, diante do Ceará, contra quem tem retrospecto negativo na Série A

A reestreia do Rogério Ceni no comando do São Paulo ocorre nesta quinta-feira, 14, mas não promete ser fácil para o treinador. Isso porque o Tricolor Paulista enfrente o Ceará, no Morumbi, às 19 horas, equipe a qual Ceni possui um retrospecto negativo na Série A do Brasileirão.

Considerando apenas partidas da competição, Ceni soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos contra o Alvinegro de Porangabuçu. Na última vez que enfrentou o Vovô, o treinador estava no comando do Flamengo. Na ocasião, o Vovô venceu o rubro-negro carioca por 2 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O único triunfo foi em 2019, quando o Fortaleza venceu o Clássico-Rei disputado no segundo turno do campeonato por 1 a 0, com gol marcado por Wellington Paulista.

Em vídeo da SPFC TV, o técnico e ídolo do clube paulista pontuou a alegria pelo retorno e falou sobre a dificuldade para o embate diante do Vovô.

"Eu fico feliz, pois 26 anos da minha vida passados aqui dentro. É bom poder voltar a vestir a camisa do São Paulo, representando o clube de outra maneira, não mais como jogador. Para mim, é motivo de orgulho, muita felicidade e satisfação. Sabemos que não é um momento de euforia, de comemoração, mas vamos trabalhar para tentar essa primeira vitória. Já que aceitamos o desafio, temos que estar prontos para esse começo, que deve ser um começo bem difícil diante do Ceará", falou.

