FutCast #179 - Fortaleza: rodízio, risco no G4 e Grêmio | Ceará: Vina, Z4 e São Paulo

O FutCast debate os assuntos do momento envolvendo Fortaleza e Ceará na Série A. As duas equipes sofreram derrotas na 25ª rodada e têm duelos difíceis na 26ª. O Leão encara o Grêmio e tem a obrigação de vencer no Castelão sob o risco de deixar o G4, enquanto o Vovô visita o São Paulo de olho na primeira vitória fora de casa para espantar a aproximação do Z4. O programa discute ainda as escolhas de Vojvoda e Tiago Nunes, o rodízio no ataque do Tricolor e o desempenho de Vina no Alvinegro.

Ouça abaixo o episódio 179 completo ou escute na sua plataforma de podcast preferida:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags