Após vitória nos acréscimos no 1º turno, Ceará reencontra Grêmio; veja retrospecto

Depois de 105 dias, Ceará e Grêmio-RS voltam a se enfrentar neste domingo, 12, a partir das 11 horas, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitorioso no confronto do primeiro turno com gol nos acréscimos, a equipe de Porangabuçu reencontra o time gaúcho em busca do primeiro triunfo como visitante e com um retrospecto equilibrado à prova.

Na partida do dia 30 de maio, na Arena Castelão, pela primeira rodada da competição, o Alvinegro abriu 2 a 0 com gols de Cléber e Rick, mas viu o Tricolor reagir pelos pés de Vanderson e Ricardinho. O gol que selou o placar de 3 a 2 saiu aos 49 minutos, com o meia Jorginho.

De lá para cá, os dois times passaram por mudanças e vivem cenários diferentes na elite. O Vovô emendou longa sequência invicta, mas agora amarga quatro jogos sem vencer - dois empates e duas derrotas - e demitiu Guto Ferreira no final de agosto. O time preto e branco está na 10ª posição, com 24 pontos.

Sobre o assunto Ceará terá sequência de quatro jogos contra times da parte de baixo da tabela na Série A

Lima cita mudanças no Ceará com Tiago Nunes; meia-atacante nunca enfrentou o Grêmio

Em Porto Alegre, Ceará fecha preparação para enfrentar Grêmio; veja provável escalação

O substituto escolhido foi o gaúcho Tiago Nunes, que comandou o Imortal no início do Brasileiro e foi demitido pelos maus resultados. Com Felipão, o escrete azul, preto e branco segue na zona de rebaixamento, na penúltima posição.

Nos duelos da Série A por pontos corridos, Ceará e Grêmio-RS têm histórico equilibrado. Em 11 partidas disputadas em seis temporadas, foram cinco vitórias para cada lado e um empate. Em seis jogos como mandante, a equipe cearense venceu quatro, empatou um e perdeu outros.

Já fora de casa - a exemplo deste domingo, 12 - foram quatro reveses e um resultado positivo. O único triunfo em solo gaúcho contra o Tricolor foi no Brasileirão de 2011, por 3 a 1, com três gols do atacante Felipe Azevedo - Douglas descontou para os donos da casa.

Confira o retrospecto de Ceará x Grêmio-RS pela Série A:

Ceará 3x2 Grêmio-RS - Série A 2021



Grêmio-RS 4x2 Ceará - Série A 2020



Ceará 1x1 Grêmio-RS - Série A 2020



Grêmio-RS 2x1 Ceará - Série A 2019



Ceará 2x1 Grêmio-RS - Série A 2019



Grêmio-RS 3x2 Ceará - Série A 2018



Ceará 0x1 Grêmio-RS - Série A 2018



Grêmio-RS 1x3 Ceará - Série A 2011



Ceará 3x0 Grêmio-RS - Série A 2011



Grêmio-RS 5x1 Ceará - Série A 2010



Ceará 2x1 Grêmio-RS - Série A 2010

Tags