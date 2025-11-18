Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Sport é nesta terça-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Sport se enfrentam hoje, terça-feira, 18 de novembro (18/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Sport: como chegam os times
Com 52 pontos e vindo de um empate sem gols com o Vitória, na Bahia, o Botafogo deseja garantir matematicamente a vaga pelo menos na fase preliminar do torneio continental. Entretanto, a um ponto do Bahia, que fecha a zona de classificação para a fase de grupos, a ideia é lutar para avançar diretamente para esta etapa da Libertadores.
Para este jogo, o Botafogo irá repetir a escalação da partida passada. O atacante Jordan Barrera, recuperado de lesão, fica à disposição no banco de reservas.
Pelo lado do Sport, o clima é de tristeza profunda. A diretoria se desculpou com a torcida após a goleada de 5 a 1 sofrida para o Flamengo na última rodada. Já rebaixado, o clube agora vai iniciar a preparação para a Série B de 2026.
Para este jogo o Sport perdeu o lateral-direito Matheus Alexandre e o zagueiro Ramon Menezes, ambos expulsos contra o Flamengo. Igor Cariús jogará improvisado na lateral e Riquelme, negociado com o próprio Glorioso, assume o lugar na zaga. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Sport
Terça-feira, 18 de novembro (18/11), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Sport
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
