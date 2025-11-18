Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Sport hoje, 18, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Sport se enfrentam hoje, terça-feira, 18 de novembro (18/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Sport: como chegam os times Com 52 pontos e vindo de um empate sem gols com o Vitória, na Bahia, o Botafogo deseja garantir matematicamente a vaga pelo menos na fase preliminar do torneio continental. Entretanto, a um ponto do Bahia, que fecha a zona de classificação para a fase de grupos, a ideia é lutar para avançar diretamente para esta etapa da Libertadores. Para este jogo, o Botafogo irá repetir a escalação da partida passada. O atacante Jordan Barrera, recuperado de lesão, fica à disposição no banco de reservas. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp