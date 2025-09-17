Botafogo x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Mirassol hoje, 17, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Mirassol se enfrentam hoje, quarta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Mirassol: como chegam os times Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Vasco e derrotado pelo São Paulo no Brasileirão, o Alvinegro soma 35 pontos e ocupa a sexta posição. Uma vitória nesta quarta recoloca o time de Davide Ancelotti no G-4. O treinador terá desfalques importantes, como o goleiro Neto e o atacante Arthur Cabral, mas aposta na volta de titulares como Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Sensação do campeonato, o Mirassol vive ótima fase e ocupa a quarta posição, com 38 pontos. O time vem embalado por três vitórias seguidas, incluindo um triunfo fora de casa sobre o Grêmio, e mostra solidez ofensiva e intensidade sob o comando de Rafael Guanaes. A equipe terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral PH, lesionado. (Com Gazeta Esportiva)

