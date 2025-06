Paiva lamenta eliminação, mas exalta elenco do Botafogo: ‘Deixaram tudo em campo’

Apesar do revés por 1 a 0 para o Palmeiras , na Filadélfia, que encerrou a participação do Botafogo no Mundial de Clubes, o técnico Renato Paiva afirmou estar orgulhoso de seu elenco. Assim, o comandante português destacou que o duelo, resolvido na prorrogação, foi decidido nos detalhes e que o Alvinegro teve chances, mas não estufou a rede.

“Sem soar como desculpa, nós enfrentamos um Seattle que tem um treinador com um tempão no clube, depois um Luis Enrique com um trabalho sustentado de alguns anos, Simeone com 15 anos. Agora o Abel com esse trabalho. Do outro lado está um time com um treinador há poucos meses, em construção. Que tem jogadores chegando, alguns de um Botafogo campeão da Libertadores. Para mim o orgulho está nisso. Conseguirmos em poucos meses olhar nos olhos, fazer os resultados que fizemos e ainda hoje fazer o que fizemos contra um time que se conhece de olhos fechados. Nos deixa orgulhosos de termos perdido nos detalhes”, completou.

Investimentos e trabalho de Abel

Após o tento de Paulinho, o Alvinegro não conseguiu reagir, mesmo ao pressionar na etapa final da prorrogação. Dessa forma, o técnico citou o investimento que o Palmeiras fez pelo atacante e por Vitor Roque, 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na época) e 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na época), respectivamente.

“Fiquei com a frase do meu amigo Abel, que falou no investimento que o Botafogo fez nesses jogadores. O Botafogo não tem nenhum jogador que custou o valor do Paulinho. Nem do Vitor Roque. É muito bonito mandarmos para cima dos outros essas coisas, ele gosta muito disso. Parece que do outro lado não tem investimento, é só contar quantos jogadores chegaram. Nós temos jogadores que chegaram e de fato foram um ótimo investimento do John e do departamento de scouting, que chegaram agora e vamos começar a trabalhá-los com tempo para entrosá-los. Essa do Abel eu não compro, porque não temos nenhum jogador do custo do Paulinho”, finalizou.