"Para quem ia conhecer o Mickey", ironiza Alex Telles após classificação do Botafogo

O lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles, mais uma vez desabafou após um jogo do Botafogo no Mundial de Clubes. Na beira de campo após o revés diante do Atlético de Madrid — que ainda manteve o Alvinegro de General Severiano classificado para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes —, o defensor ironizou as piadas feitas pela "própria imprensa e torcedores brasileiros" acerca dos jogos diante de PSG e do próprio time espanhol.

''Para quem ia conhecer o Mickey, nada mal passar do grupo da morte", salientou ele, que aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho feito pelo grupo comandado por Renato Paiva. "Esse elenco merecia por tudo que faz, por tudo que trabalha. A gente abaixou a cabeça e trabalhou. Agora é jogo a jogo, não ganhamos nada. Temos que exaltar essa torcida maravilhosa que compareceu. Dá para ouvir, parece que estamos no Nilton Santos'', frisou ainda Telles em entrevista à Cazé TV.