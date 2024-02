Demitido, Tiago Nunes se despede do Botafogo e agradece: "Linda experiência"

Tiago Nunes. Aurora BOL x Botafogo pela Copa Conmebol Libertadores no Estadio Felix Capriles. 21 de Fevereiro de 2024, Cochabamba, Bolivia. Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O técnico Tiago Nunes foi demitido pelo Botafogo na tarde desta quinta-feira, 22. Apesar de ter ficado apenas três meses no cargo, o treinador agradeceu às pessoas que trabalham no clube e pelo período à frente do time. "Obrigado a todas as pessoas que trabalham diariamente nesse lindo clube. Foi uma linda experiência de vida. #timeforte", escreveu o comandante em sua conta no Instagram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contratado no meio de novembro de 2023, após deixar o Sporting Cristal, do Peru, Tiago Nunes foi demitido do Botafogo no dia seguinte ao empate contra o Aurora-BOL, pela segunda fase da Pré-Libertadores, fora de casa.

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2024 O clube brasileiro saiu na frente no primeiro tempo, mas tomou o empate no último minuto da partida. O atacante Tiquinho Soares ainda perdeu um pênalti no confronto. Durante o tempo no clube, o técnico venceu apenas quatro partidas (foram outros 7 empates e 4 derrotas): contra o Madureira, Bangu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, todas válidas pelo Campeonato Carioca. O Botafogo, por fim, já procura um novo treinador. O auxiliar-técnico permanente do Glorioso, Fabio Mathias, assume o comando interino da equipe contra o Audax-RJ, no próximo sábado, 24.