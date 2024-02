Botafogo anuncia demissão do técnico Tiago Nunes após três meses

Treinador chegou ao Glorioso na reta final do Brasileirão do ano passado, em novembro, e deixa o cargo após empate com Aurora-BOL, pela fase prévia da Libertadores

O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira, 22, o desligamento do treinador Tiago Nunes do comando do clube. Tiago assumiu o Glorioso no meio de novembro de 2023, após sair do Sporting Cristal, do Peru.

O anúncio veio logo no dia seguinte do empate contra o Aurora, da Bolívia, pela segunda fase da Libertadores. O clube brasileiro saiu na frente no primeiro tempo, mas tomou o empate no último minuto da partida.