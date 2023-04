Ex-Fortaleza, Júnior Santos exalta retorno ao Botafogo: "Feliz em estar de volta"

Vendido pelo Tricolor para o Glorioso, atacante pode reestrear na partida diante do Ypiranga-RS, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil

O Botafogo encara o Ypiranga nesta quarta-feira, 12, em Erechim. O confronto é o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

A partida pode marcar a reestreia do atacante Júnior Santos. O jogador, que está regularizado e pode ser utilizado pelo técnico Luís Castro, destacou que está preparado para ajudar o Botafogo.

“Estou muito feliz em estar de volta e poder reestrear com a camisa do Botafogo. Espero fazer uma grande partida e conseguir grandes feitos como no ano passado. Me senti bem, bem adaptado, já conheço os jogadores e foi mais fácil para me readaptar. Espero estrear o quanto antes”, disse.

Júnior Santos vê o elenco motivado após o título da Taça Rio. “A última vitória nos dá muita confiança para esse jogo, esperamos fazer uma grande partida. O grupo está bem focado e vamos com tudo para conseguir mostrar o melhor futebol”, finalizou.

