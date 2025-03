Ex-Ceará, Erick Pulga provoca torcida do Vitória em final do Campeonato Baiano

No Baiano, Pulga atuou em oito jogos, seis deles como titular. O atleta cearense contribuiu com dois gols e três assistências

Após conquistar o título do Campeonato Baiano de 2025, neste domingo, 23, o atacante Erick Pulga, do Bahia, provocou os torcedores do Vitória jogando milho no gramado do Barradão: "Tem que respeitar! Na Bahia só tem um", disse o camisa 16.

No vídeo publicado nas redes sociais, Pulga aparece jogando milho no gramado do Barradão, após a partida da final do estadual. A brincadeira foi referência ao apelido de "galinha", dada pela torcida ao rival.