Marcos Felipe se destaca, Bahia empata com o Vitória e é campeão Baiano

Arqueiro faz grandes defesas no segundo tempo e ajuda Esquadrão de Aço a ficar com o título diante do Leão da Barra, em pleno Barradão

Em pleno Barradão, o Bahia empatou com o rival Vitória por 1 a 1, mas se aproveitou do resultado agregado, pois venceu por 2 a 0 o primeiro jogo e se sagrou campeão do Campeonato Baiano de 2025. Durante os 90 minutos, Claudinho marcou o gol do Leão da Barra, enquanto Kayky empatou no fim. O goleiro Marcos Felipe foi o grande destaque, com pelo menos duas grandes defesas para garantir o título do Esquadrão de Aço.

Dessa forma, com o título, o Esquadrão de Aço agora soma 51 conquistas do Campeonato Baiano contra 30 do Leão da Barra. Ambas as equipes estreiam pelo Brasileirão na próxima semana. Os comandados do técnico Thiago Carpini enfrentam o Juventude, dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Bahia, por sua vez, recebe o Corinthians, no dia seguinte (30), às 20h, na Fonte Nova.