Atlético-MG x Del Valle: onde assistir ao vivo pela Sul-Americana

Jogo da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente del Valle é nesta terça-feira, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de outubro (28/10), em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min.

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.