Atlético-MG x Del Valle: onde assistir ao vivo pela Sul-Americana

Atlético-MG x Independiente Del Valle: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente del Valle é nesta terça-feira, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de outubro (28/10), em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min.

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Independiente del Valle: como chegam os times  

O Atlético-MG vem de dois jogos sem perder (um empate e uma vitória). Para chegar até aqui, a equipe eliminou Godoy Cruz e Bolívar.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O time equatoriano também vem de dois duelos sem derrota, sendo um empate e um triunfo. O Independiente del Valle passou por Mushuc Runa e Once Caldas para chegar até a semifinal. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

  • SBT: canal de TV aberta
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Atlético-MG x Independiente del Valle

Terça-feira, 28 de outubro (28/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Independiente del Valle

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

