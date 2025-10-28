Atlético-MG x Del Valle: onde assistir ao vivo pela Sul-Americana

Atlético-MG x Independiente Del Valle: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente del Valle é nesta terça-feira, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de outubro (28/10), em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min.
O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Atlético-MG x Independiente del Valle: como chegam os times
O Atlético-MG vem de dois jogos sem perder (um empate e uma vitória). Para chegar até aqui, a equipe eliminou Godoy Cruz e Bolívar.
O time equatoriano também vem de dois duelos sem derrota, sendo um empate e um triunfo. O Independiente del Valle passou por Mushuc Runa e Once Caldas para chegar até a semifinal. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- SBT: canal de TV aberta
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Atlético-MG x Independiente del Valle
Terça-feira, 28 de outubro (28/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Independiente del Valle
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
