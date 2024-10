Jornalista sugere Deyverson, do Atlético-MG, na Seleção Brasileira

O atacante Deyverson vive um momento de alta no Atlético-MG. O camisa 9 tem sido decisivo para o Galo, principalmente na Libertadores. A boa forma do jogador fez com que o jornalista José Trajano sugerisse o nome do atleta alvinegro para a Seleção Brasileira.

Para Trajano, a imprevisibilidade que Deyverson causa nos adversários pode ser um fator que pode encaixar na equipe de Dorival Júnior.

“Eu sou fã do Deyverson. Eu botaria na seleção brasileira alguns jogos só para ver o que ia acontecer. Os zagueiros ficam preocupados com ele. Não sabem o que vai acontecer”, apontou Trajano durante o programa Cartão Vermelho, do Uol.