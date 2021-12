Presidente do Atlético-MG diz que não há negociação em andamento para saída Diego Costa

O futuro do atacante Diego Costa é uma das questões a serem resolvidas pelo Atlético-MG na virada do ano, sobretudo pelo interesse do Corinthians e até de outros clubes no atleta. Presidente do Galo, Sérgio Coelho assegura que não há qualquer negociação em andamento para a saída do centroavante.

"Estamos satisfeitos com o Diego Costa. Ele não nos procurou para rescindir (o contrato), ou falar sobre a procura de outro clube. A última vez que o encontrei foi em Curitiba, na final da Copa do Brasil e agora ele está de férias", disse o dirigente, em uma live com o Canal Alvinegro.

Sérgio Coelho deixa claro que não quer nenhum atleta ou funcionário insatisfeito no Atlético-MG. Em contrapartida, também avisa que a liberação de qualquer jogador depende das condições do negócio, principalmente se for para um time como o Corinthians, que irá disputar com o Galo o topo das principais competições em 2022.

"Reforçar um rival, sem o Atlético ter nada em troca, a chance é zero", avisou Sérgio Coelho. "Reforçar o rival é sempre muito ruim, um trabalho que não é bacana. Mas é tudo negócio. Estou reforçando o rival, mas o que vem em troca? Dinheiro que vai resolver a minha questão financeira? Um atleta para reforçar a minha equipe?", indagou.

