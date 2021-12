Chico Pinheiro tira camisa social e exibe a do Atlético-MG ao vivo; assista

No programa "Mais Você", jornalista tirou a camisa social e a gravata para exibir o uniforme do clube mineiro em homenagem à conquista da equipe, campeã do Campeonato Brasileiro após 50 anos

Chico Pinheiro, torcedor de longa data do Atlético-MG, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após celebrar o título do Galo ao vivo no programa “Mais Você”, da Rede Globo, na edição desta sexta-feira, 3. O jornalista tirou a camisa social e a gravata para exibir o uniforme do clube mineiro em homenagem à conquista da equipe, campeã do Campeonato Brasileiro após 50 anos.

Segundo o apresentador do “Bom Dia, Brasil", os fãs sempre perguntavam se ele usava a blusa do Galo por baixo do terno: “Disse que sempre, mas nunca tinha vestido de fato” até hoje.

O Atlético-MG selou o título da Série A do Campeonato Brasileiro na noite de quinta-feira, 2, após vencer o Bahia por 3 a 2. O time chegou a 81 pontos e não pode mais ser ultrapassado até o fim da competição.



