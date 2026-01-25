FIFA lança marca oficial da Copa do Mundo Feminina 2027 com Fortaleza entre as sedes

O evento realizado no Rio de Janeiro (RJ) contou com a presença do governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT)

Para a gestão estadual, o torneio é encarado como um catalisador de desenvolvimento. O executivo destacou que a competição deixará um legado físico imediato para a capital, com foco na mobilidade urbana.

A caminhada oficial rumo à Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 teve seu pontapé inicial neste domingo, 25, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, que marcou o lançamento do emblema e do slogan GO EPIC, contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que reforçou o papel estratégico do Ceará na realização do primeiro Mundial feminino em solo sul-americano.

“Estamos construindo o VLT Aeroporto–Castelão; vamos ter essa bela herança, além de outras, da Copa do Mundo Feminina”, frisou Elmano, ressaltando que a obra modernizará o acesso ao estádio e o fluxo de turistas.

Além do ganho estrutural, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza trabalham em sintonia para transformar o Mundial em um motor econômico. O secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, pontuou que o objetivo é “impulsionar a economia e o turismo e, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres por meio do esporte”.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Marques, reforçou o coro da parceria entre o prefeito Evandro Leitão e o Executivo estadual. “Estamos de mãos dadas com o Governo para melhorar a infraestrutura de Fortaleza e garantir esse legado excepcional”, concluiu. Com a marca oficial apresentada, o Ceará entra agora em fase de execução de metas para consolidar Fortaleza como uma das sedes protagonistas do futebol mundial.