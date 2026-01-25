Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FIFA lança marca oficial da Copa do Mundo Feminina 2027 com Fortaleza entre as sedes

FIFA lança marca oficial da Copa do Mundo Feminina 2027 com Fortaleza entre as sedes

O evento realizado no Rio de Janeiro (RJ) contou com a presença do governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT)
Autor Victor Barros
Autor
Victor Barros Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A caminhada oficial rumo à Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 teve seu pontapé inicial neste domingo, 25, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, que marcou o lançamento do emblema e do slogan GO EPIC, contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que reforçou o papel estratégico do Ceará na realização do primeiro Mundial feminino em solo sul-americano.

Para a gestão estadual, o torneio é encarado como um catalisador de desenvolvimento. O executivo destacou que a competição deixará um legado físico imediato para a capital, com foco na mobilidade urbana.

Leia mais

“Estamos construindo o VLT Aeroporto–Castelão; vamos ter essa bela herança, além de outras, da Copa do Mundo Feminina”, frisou Elmano, ressaltando que a obra modernizará o acesso ao estádio e o fluxo de turistas.

Além do ganho estrutural, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza trabalham em sintonia para transformar o Mundial em um motor econômico. O secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, pontuou que o objetivo é “impulsionar a economia e o turismo e, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres por meio do esporte”.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Marques, reforçou o coro da parceria entre o prefeito Evandro Leitão e o Executivo estadual. “Estamos de mãos dadas com o Governo para melhorar a infraestrutura de Fortaleza e garantir esse legado excepcional”, concluiu. Com a marca oficial apresentada, o Ceará entra agora em fase de execução de metas para consolidar Fortaleza como uma das sedes protagonistas do futebol mundial.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar