Xaud e Arthur Elias confiantes em grande sucesso da Copa do Mundo Feminina de 2027

Presidente da CBF e técnico da Seleção, durante evento de lançamento do Mundial, no Rio, creem no sucesso do Brasil dentro e fora de campo
Com as presenças do técnico da Seleção Brasileira masculina e feminina, Carlo Ancelotti e Arthur Elias, do presidente da CBF, Samir Xaud, e do ministro André Fufuca, além de centenas de esportistas e celebridades, rolou na manhã deste domingo, 25/1, a Copa do Mundo Feminina de 2027. A cerimônia ocorreu no Hotel Fairmont, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Mas, antes do evento, o  presidente da CBF, Samir Xaud, diz que a competição, que será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil, com 32 concorrentes, é um evento de grande importância para o futebol feminino no Brasil.

“Crescemos muito nos últimos anos, e essa Copa significa muito para a gente. Esperamos que a Seleção Feminina conquiste a taça para o Brasil.”

O técnico Arthur Elias lembra que a seleção feminina vive um momento de volta de confiança. Além disso, a vantagem de jogar em casa é um baita trunfo nesta luta pelo primeiro título Mundial.

“Ao jogar em casa, a atmosfera tende a nos favorecer. Já vivemos grandes momentos em Mundiais no passado. Mas agora temos uma grande geração de jogadoras que entendem bem a identidade da Seleção. Enfim, coletivamente, estamos num dos melhores momentos com a Seleção”, disse para completar:

“Nosso objetivo nosso é fazer um ano melhor, seleção competir com qualquer privilégio de jogar em casa e uma Copa”.

Presenças VIP

Além de dirigentes da Concacaf, CAF e Conmebol, os campeões do mundo PC Caju, Dadá Maravilha, Aldair, Mazinho, Gilmar, Rinaldo, Roque Júnior, Cafu e várias jogadoras da seleção feminina, na história, como Pretinha, Formiga e Cristiane, entre outras.

