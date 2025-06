Ex-Ceará, Mateus Gonçalves é preso por tráfico de drogas em rodovia no MS

O atacante Mateus Gonçalves, ex-Ceará, Sport e Vitória, foi preso em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa. A prisão ocorreu no último dia 10 de junho, durante uma abordagem da Polícia Militar na rodovia MS-156, no município de Juti (MS), região próxima à fronteira com o Paraguai — rota conhecida pelo tráfico transfronteiriço.

De acordo com nota enviada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul ao Esportes O POVO, a ação teve início após dois veículos trafegarem em alta velocidade na altura do município de Caarapó (MS).