Cinema de Fortaleza vira estádio de futebol por uma tarde em final da Champions League

O cinema do Shopping Via Sul, localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, viveu uma tarde de estádio de futebol, neste sábado, 1º. A convite do CenterPlex Cinemas, a equipe do Esportes O POVO se fez presente no local e comandou o pré-jogo e o intervalo da final da UEFA Champions League entre Real Madrid e Borussia, que terminou com o titulo espanhol.

Os jornalistas Fernando Graziani, Victor Barros e João Pedro Oliveira interagiram com um público na casa dos 135 presentes. Em sua maioria, torcedores dos merengues.

A cada momento de ataque de ambos os times, a sala virava um Santiago Bernabéu ou um Signal Iduna Park. Nos gols marcados no confronto, especialmente o de Vinicius Júnior, gerou forte comemoração do público.