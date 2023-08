Brasileiro: Athletico derrota Cuiabá no encerramento da 19ª rodada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Athletico-PR derrotou o Cuiabá por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15) na Arena da Baixada, para assumir a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Com a vitória na partida que encerrou a 19ª rodada da competição, o Furacão chegou aos 31 pontos. Já o Dourado permanece com 28, na 8ª colocação.