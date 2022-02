Grêmio se recusa a jogar GreNal após ter ônibus atacado na chegada ao Beira-Rio

O jogador do tricolor gaúcho Vilasanti ficou ferido e teve que ser encaminhado ao hospital, com ferimentos na cabeça

O clássico entre Internacional e Grêmio marcado para este sábado, 26, às 19h, no estádio Beira-Rio, válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, deverá ser adiado, após a delegação do Grêmio ter sido atacada momentos antes da partida, nas proximidades do estádio.

Em conversa com jornalistas na porta dos vestiários do estádio Beira-Rio, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, afirmou que a sua equipe não teria condições de entrar em campo. O mandatário tricolor alegou que o grupo não se sente seguro para jogar, além de haver, na avaliação do presidente, um "desequilíbrio técnico tremendo".

Bolzan lembrou que, em 2018, a final da Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, foi adiada por uma situação semelhante à ocorrida na tarde deste sábado. De acordo com o presidente, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já foi comunicada do desejo da não realização da partida pelo tricolor gaúcho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido ao ataque sofrido pela delegação gremista, o jogador paraguaio Villasanti precisou ser encaminhado ao hospital, com ferimentos na face. Ainda de acordo com o presidente gremista, o atleta ficou "completamente zonzo" após o incidente. Além disso, outros jogadores do tricolor gaúcho foram atingidos por estilhaços de vidro.

Mais um ataque a ônibus

O ataque ao ônibus gremista não foi o primeiro caso de violência contra a delegação de um time de futebol brasileiro nesta semana. Na última quinta-feira, 24, o ônibus do Bahia foi atingido por uma bomba antes do confronto com o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o goleiro Danilo Fernandes foi atingido por estilhaços de vidro no rosto. O lateral-esquerdo Matheus Bahia também saiu ferido, com cortes nos braços.

Tags