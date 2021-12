Abel Hernández deixa Fluminense e é anunciado em time do México

O Fluminense segue em busca de um atacante para a próxima temporada. Um dos jogadores que estiveram no elenco de 2021 foi anunciado por outro clube. Abel Hernández foi confirmado no Atlético de San Luís, do México. O uruguaio de 31 anos tinha contrato de empréstimo com o Tricolor até o fim desta temporada.

O atacante disputou 40 jogos pelo Fluminense em 2021, marcando nove gols. Abel Hernández tinha um salário considerado alto pela diretoria e não entrou em acordo por uma permanência. A saída de Abel Hernández abriu espaço na folha salarial para o clube carioca buscar um outro nome.

O argentino Germán Cano vem negociando com os tricolores. A diretoria do Fluminense espera finalizar a contratação do ex-atacante do Vasco até o fim desta semana. O objetivo dos dirigentes é ter um elenco formado até o início da pré-temporada.

