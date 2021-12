Presidente do Sport afirma que Diego Souza tem interesse em retornar para Recife

De saída do Grêmio, o atacante Diego Souza ainda não sabe em qual clube irá atuar em 2022. Um dos interessados no jogador de 36 anos é o Sport. O presidente interino do Leão, Yuri Romão, afirmou que o atleta tem o desejo de retornar para Recife. Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o dirigente avaliou a contratação do jogador.

“Diego Souza e a esposa dele têm interesse em voltar para o Recife, onde eles têm vários amigos. O que distancia Diego Souza do Sport? A questão salarial. Se ele aceitar algumas condições em que o Sport possa assinar com ele, vamos fazer”, disse.

O presidente informou que já entrou em contato com o jogador e que devem ter uma “conversa definitiva” após o natal. Com o término da temporada 2021, o Grêmio anunciou que não renovará o contrato de Diego Souza. Com o atacante livre no mercado, o Sport fica isento de pagar uma taxa de transferência pela contratação.

