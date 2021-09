Gilberto diz que gostaria de jogar com Daniel Alves no Bahia: "É um ídolo"

Atacante do Esquadrão exalta lateral-direito, que deixou o São Paulo, e admite intenção de ainda atuar junto com o jogador multicampeão

Daniel Alves já não atua mais pelo São Paulo e trabalha na rescisão de contrato definitiva com o clube. Com isso, o futuro do lateral-direito multicampeão está indefinido.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Gilberto, do Bahia, disse que gostaria de jogar com Daniel Alves e brincou que teria que disputar posição com Nino, atual dono da lateral-direita do clube baiano.

"Claro que queria. Quem não quer Daniel Alves no elenco? Para mim, é um ídolo. Um cara que saiu do Bahia cedo, conquistou a Europa. Tem uma qualidade diferenciada. Claro que ele ia ter que disputar vaga com Nino, temos que lembrar isso. Nino é um dos maiores passadores para mim, assistência. Não sei se ele (Dani Alves) ia conseguir tirar o Nino", brincou o camisa 9.

"Brincadeiras à parte, a gente tem que enaltecer esse tipo de cara, porque conquistou tudo, merece nosso respeito, nossa admiração. Fico muito feliz se um dia conseguir jogar com ele", afirmou o atacante.

Vale lembrar que Daniel Aves iniciou sua carreira profissional no Bahia, em 2001, onde conquistou a Copa do Nordeste do ano seguinte. O jogador foi empestado para o Sevilla em 2003 e vendido em definitivo em 2004 para o clube espanhol, na primeira etapa europeia.

