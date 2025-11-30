Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (30/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (30/11/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h — Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere
  • 18h30min - Fortaleza x Atlético-MG - Premiere

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Inglês

  • 09h — Crystal Palace x Manchester United — ESPN, Disney+
  • 11h05min — West Ham x Liverpool - Disney+
  • 11h05min — Forrest x Brighton  - ESPN, Disney+
  • 11h05min — Aston Villa x Wolverhampton - XSports, Disney+
  • 13h30min — Chelsea x Arsenal — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — Hamburgo x Sttutgart — XSports e GOAT (YouTube)
  • 13h30min — Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Real Sociedad x Rayo Vallecano - ESPN4 e Disney+
  • 12h15min — Sevilla x Bétis — Disney+
  • 14h30min — Celta de Vigo x Espanyol - Disney+
  • 17h — Girona x Real Madrid — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 08h30min - Torino x Lecce - Disney+
  • 11h — Pisa x Internazionale — Cazé TV e Disney+
  • 14h — Atalanta x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 16h45min — Roma x Napoli — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Francês

  • 13h15min — Lorient x Nice — CazéTV 

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 18h30min  — Boca Juniors x Argentinos Jrs — ESPN 4, Disney+

