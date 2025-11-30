Jogos hoje (30/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (30/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

16h — Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere

18h30min - Fortaleza x Atlético-MG - Premiere

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Inglês

09h — Crystal Palace x Manchester United — ESPN, Disney+

11h05min — West Ham x Liverpool - Disney+

11h05min — Forrest x Brighton - ESPN, Disney+



11h05min — Aston Villa x Wolverhampton - XSports, Disney+



13h30min — Chelsea x Arsenal — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Alemão

11h30min — Hamburgo x Sttutgart — XSports e GOAT (YouTube)

13h30min — Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Espanhol

10h — Real Sociedad x Rayo Vallecano - ESPN4 e Disney+

12h15min — Sevilla x Bétis — Disney+

14h30min — Celta de Vigo x Espanyol - Disney+

17h — Girona x Real Madrid — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Italiano

08h30min - Torino x Lecce - Disney+

11h — Pisa x Internazionale — Cazé TV e Disney+

14h — Atalanta x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

16h45min — Roma x Napoli — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Francês



13h15min — Lorient x Nice — CazéTV



Jogos de hoje (30/11/2025) do Campeonato Argentino

18h30min — Boca Juniors x Argentinos Jrs — ESPN 4, Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: