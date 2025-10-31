Jogos hoje (31/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (31/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 (31/10/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h — Atlético-GO x Paysandu — Disney+



19h — Coritiba x CRB — Disney+



21h35min — Ferroviária x Criciúma — RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Saudita

11h50 — Al-Hilal x Al-Shabab — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (31/10/2025) da Inglaterra

16h30min — Luton Town x Forest Green — Disney+

Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Getafe x Girona — ESPN 3 e Disney+

Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Alemão

16h30min — Augsburg x Borussia Dortmund — XSports, SporTV e Cazé TV

