Jogos hoje (31/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (31/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (31/10/25)
Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h — Atlético-GO x Paysandu — Disney+
- 19h — Coritiba x CRB — Disney+
- 21h35min — Ferroviária x Criciúma — RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Saudita
- 11h50 — Al-Hilal x Al-Shabab — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (31/10/2025) da Inglaterra
- 16h30min — Luton Town x Forest Green — Disney+
Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Getafe x Girona — ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (31/10/2025) do Campeonato Alemão
- 16h30min — Augsburg x Borussia Dortmund — XSports, SporTV e Cazé TV
