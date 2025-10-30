Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (30/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (30/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa Libertadores

  • 21h30 – Palmeiras x LDU – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h – Lanús x Universidade de Chile – Paramount+

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa da Liga Inglesa

  • 14h30 – Al-Ahli x Al-Riyadh – BandSports e GOAT (YouTube)
  • 14h30 – Al-Kholood x Neom – GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa do Rei

  • 15h – Sant Jordi x Osasuna – Disney+
  • 15h – Los Garres x Elche – Disney+
  • 16h – Sant Just x Mallorca – Disney+
  • 17h – Yuncos x Rayo Vallecano – Disney+
  • 17h – Ciudad de Lucena x Villarreal – Disney+

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa da Alemanha

  • 14h – Paderborn x B. Leverkusen – Disney+
  • 14h – Mainz 05 x Stuttgart – Disney+
  • 16h45min – Köln x Bayern München – Disney+
  • 16h45min – F. Düsseldorf x Freiburg – Disney+

Jogos de hoje (30/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 14h30 – Cagliari x Sassuolo – Disney+
  • 16h45min – Pisa x Lazio – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa do Brasil Sub-20

  • 17h30 – Grêmio x São Paulo – SporTV

