Jogos hoje (30/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (30/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (30/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa Libertadores
- 21h30 – Palmeiras x LDU – ESPN e Disney+
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h – Lanús x Universidade de Chile – Paramount+
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa da Liga Inglesa
- 14h30 – Al-Ahli x Al-Riyadh – BandSports e GOAT (YouTube)
- 14h30 – Al-Kholood x Neom – GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa do Rei
- 15h – Sant Jordi x Osasuna – Disney+
- 15h – Los Garres x Elche – Disney+
- 16h – Sant Just x Mallorca – Disney+
- 17h – Yuncos x Rayo Vallecano – Disney+
- 17h – Ciudad de Lucena x Villarreal – Disney+
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa da Alemanha
- 14h – Paderborn x B. Leverkusen – Disney+
- 14h – Mainz 05 x Stuttgart – Disney+
- 16h45min – Köln x Bayern München – Disney+
- 16h45min – F. Düsseldorf x Freiburg – Disney+
Jogos de hoje (30/10/2025) do Campeonato Italiano
- 14h30 – Cagliari x Sassuolo – Disney+
- 16h45min – Pisa x Lazio – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (30/10/2025) da Copa do Brasil Sub-20
- 17h30 – Grêmio x São Paulo – SporTV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente