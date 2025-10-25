Jogos hoje (25/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (25/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (25/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Vitória x Corinthians - Premiere
- 16h - Atlético-MG x Ceará - Premiere
- 17h30min - Fluminense x Internacional - Prime Video
- 18h30min - Sport x Mirassol - Record, Premiere e CazéTV
- 19h30min - Fortaleza x Flamengo - Premiere
- 21h30min - São Paulo x Bahia - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Volta Redonda x Coritiba - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN e Disney+
- 16h - Athletic Club x América-MG - Disney+
- 18h30min - Paysandu x Avaí - Disney+
- 20h30min - Criciúma x Goiás - Disney+
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Ponte Preta x Londrina - Band, SportyNet e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Saudita
- 11h40min - Al-Qadisiya x Al Okhdood - BandSports e GOAT (YouTube)
- 15h - Al Hazem x Al-Nassr - Band, SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Inglês
- 11h - Chelsea x Sunderland - ESPN e Disney+
- 11h - Newcastle x Fulham - XSports e Disney+
- 16h - Brentford x Liverpool - Disney+
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - B. M'gladbach x Bayern München - SporTV e GOAT (YouTube)
- 10h30min - Augsburg x RB Leipzig - CazéTV
- 13h30min - B. Dortmund x Köln - XSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 9h - Girona x R. Oviedo - Disney+
- 11h15min - Espanyol x Elche - Disney+
- 13h30min - Athletic Bilbao x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h - Valencia x Villarreal - XSports e Disney+
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Parma x Como - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 10h - Udinese x Lecce - Disney+
- 13h - Napoli x Internazionale - ESPN 4 e Disney+
- 15h45min - Cremonese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Francês
- 12h - Brest x PSG - CazéTV
- 14h - Monaco x Toulouse - CazéTV
- 16h05min - Lens x Marseille - CazéTV
Jogos de hoje (25/10/2025) dos Jogos Amistosos Femininos
- 13h30min - Inglaterra x Brasil - Globo, SporTV e GE TV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente