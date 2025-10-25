Jogos hoje (25/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (25/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

16h - Vitória x Corinthians - Premiere

16h - Atlético-MG x Ceará - Premiere

17h30min - Fluminense x Internacional - Prime Video

18h30min - Sport x Mirassol - Record, Premiere e CazéTV

19h30min - Fortaleza x Flamengo - Premiere

21h30min - São Paulo x Bahia - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Volta Redonda x Coritiba - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN e Disney+

16h - Athletic Club x América-MG - Disney+

18h30min - Paysandu x Avaí - Disney+

20h30min - Criciúma x Goiás - Disney+

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



17h - Ponte Preta x Londrina - Band, SportyNet e SportyNet (YouTube)



Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Saudita

11h40min - Al-Qadisiya x Al Okhdood - BandSports e GOAT (YouTube)

15h - Al Hazem x Al-Nassr - Band, SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Inglês

11h - Chelsea x Sunderland - ESPN e Disney+

11h - Newcastle x Fulham - XSports e Disney+

16h - Brentford x Liverpool - Disney+

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Alemão

10h30min - B. M'gladbach x Bayern München - SporTV e GOAT (YouTube)

10h30min - Augsburg x RB Leipzig - CazéTV

13h30min - B. Dortmund x Köln - XSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Espanhol

9h - Girona x R. Oviedo - Disney+

11h15min - Espanyol x Elche - Disney+

13h30min - Athletic Bilbao x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h - Valencia x Villarreal - XSports e Disney+

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Italiano

10h - Parma x Como - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

10h - Udinese x Lecce - Disney+

13h - Napoli x Internazionale - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Cremonese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (25/10/2025) do Campeonato Francês



12h - Brest x PSG - CazéTV

14h - Monaco x Toulouse - CazéTV

16h05min - Lens x Marseille - CazéTV

Jogos de hoje (25/10/2025) dos Jogos Amistosos Femininos



13h30min - Inglaterra x Brasil - Globo, SporTV e GE TV

