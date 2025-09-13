Jogos hoje (13/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (13/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Jogos da Série B e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série A

16h - Grêmio x Mirassol - Premiere

16h - Fortaleza x Vitória - Premiere e O POVO (narração em áudio)

(narração em áudio) 18h30min - Palmeiras x Internacional - SporTV e Premiere

21h - Fluminense x Corinthians - Record, Premiere e Cazé TV

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B

16h - Paysandu x América-MG - Rede TV, ESPN, Disney+, SportyNet e Desimpedidos (YouTube)

18h30min - Vila Nova x Remo - Disney+

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série C

17h - Naútico x Guarani - Band e SportyNet (YouTube)

19h30min - Caxias x São Bernardo - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série D

16h - Barra x Inter de Limeira - Metropóles (YouTube)



Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Saudita



12h45min - Al-Khood x Al-Tawoon - Bandsports e GOAT (YouTube)

15h - Al-Hilal x Al-Qadisya - Band e SporTV

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Inglês

11h - Newcastle x Wolverhampton - ESPN e Disney+

11h - Fulham x Leeds - ESPN2 e Disney+

11h - Everton x Aston Villa - Xsports e Disney+

11h - Crustal Palace x Sunderland - Disney+

11h - Bournemouth x Brighton - Disney+

13h30min - West Ham x Tottenham - Disney+

16h - Brentford x Chelsea - Disney+

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - Heidenheim - SporTV e Cazé TV



10h30min - Freiburg x Sttutgart - GOAT (YouTube)



10h30min - Mainz 05 x RB Leipizig - SportyNet

13h30min - Bayern de Munique x Hamburgo - XSports, SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Espanhol



09h - Getafe x Oviedo - Disney+



11h15min - Real Sociedad x Real Madrid - Disney+

13h30min - Athletic Bilbao x Alavés - Disney+

16h - Atlético de Madrid x Villareal - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Italiano

10h - Cagliari x Parma - Disney+

13h - Juventus x Internazionale - ESPN e Disney+

15h45min - Fiorentina x Napoli - Disney+

Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Francês



16h05 - Auxerre x Monaco - Cazé TV



Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Argentino

19h - Estudiantes x River Plate - ESPN e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: