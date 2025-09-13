Jogos hoje (13/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (13/09/25)
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série A
- 16h - Grêmio x Mirassol - Premiere
- 16h - Fortaleza x Vitória - Premiere e O POVO (narração em áudio)
- 18h30min - Palmeiras x Internacional - SporTV e Premiere
- 21h - Fluminense x Corinthians - Record, Premiere e Cazé TV
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B
- 16h - Paysandu x América-MG - Rede TV, ESPN, Disney+, SportyNet e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - Vila Nova x Remo - Disney+
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série C
- 17h - Naútico x Guarani - Band e SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Caxias x São Bernardo - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série D
- 16h - Barra x Inter de Limeira - Metropóles (YouTube)
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h45min - Al-Khood x Al-Tawoon - Bandsports e GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Hilal x Al-Qadisya - Band e SporTV
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Inglês
- 11h - Newcastle x Wolverhampton - ESPN e Disney+
- 11h - Fulham x Leeds - ESPN2 e Disney+
- 11h - Everton x Aston Villa - Xsports e Disney+
- 11h - Crustal Palace x Sunderland - Disney+
- 11h - Bournemouth x Brighton - Disney+
- 13h30min - West Ham x Tottenham - Disney+
- 16h - Brentford x Chelsea - Disney+
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Heidenheim - SporTV e Cazé TV
- 10h30min - Freiburg x Sttutgart - GOAT (YouTube)
- 10h30min - Mainz 05 x RB Leipizig - SportyNet
- 13h30min - Bayern de Munique x Hamburgo - XSports, SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Getafe x Oviedo - Disney+
- 11h15min - Real Sociedad x Real Madrid - Disney+
- 13h30min - Athletic Bilbao x Alavés - Disney+
- 16h - Atlético de Madrid x Villareal - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Cagliari x Parma - Disney+
- 13h - Juventus x Internazionale - ESPN e Disney+
- 15h45min - Fiorentina x Napoli - Disney+
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Francês
- 16h05 - Auxerre x Monaco - Cazé TV
Jogos de hoje (13/09/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Estudiantes x River Plate - ESPN e Disney+
