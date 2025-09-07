Jogos hoje (07/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (07/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.
Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Criciúma x Chapecoense - Disney+
- 18h30min - América-MG x Operário - Disney+
- 20h30min - Avaí x Goiás - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série C
- 16h30min - Floresta x Caxias - SportyNet+
- 19h - Brusque x Naútico - SportyNet+
Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série D
- 19h - América-RN x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Feminino
- 10h30min - Cruzeiro x Corinthians - Globo e SporTV
Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 10h - Geórgia x Bulgária - Disney+
- 13h - Macedônia x Lichenstein - Disney+
- 13h - Lituânia x Holanda - SporTV
- 15h45min - Luxemburgo x Eslováquia - Disney+
- 15h45min - Polônia x Finlândia - Disney+
- 15h45min - Bélgica x Cazaquistão - Disney+
- 15h45min - Alemanha x Irlanda do Norte - SporTV
- 15h45min - Turquia x Espanha - Disney+
Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 13h - República Centro Africana x Comores - Fifa+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente