Jogos hoje (07/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B



16h - Criciúma x Chapecoense - Disney+



18h30min - América-MG x Operário - Disney+

20h30min - Avaí x Goiás - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série C



16h30min - Floresta x Caxias - SportyNet+

19h - Brusque x Naútico - SportyNet+



Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série D

19h - América-RN x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - Cruzeiro x Corinthians - Globo e SporTV



Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias Uefa



10h - Geórgia x Bulgária - Disney+



13h - Macedônia x Lichenstein - Disney+



13h - Lituânia x Holanda - SporTV



15h45min - Luxemburgo x Eslováquia - Disney+



15h45min - Polônia x Finlândia - Disney+



15h45min - Bélgica x Cazaquistão - Disney+



15h45min - Alemanha x Irlanda do Norte - SporTV



15h45min - Turquia x Espanha - Disney+



Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias CAF

13h - República Centro Africana x Comores - Fifa+



