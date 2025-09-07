Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (07/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (07/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Criciúma x Chapecoense - Disney+
  • 18h30min - América-MG x Operário - Disney+
  • 20h30min - Avaí x Goiás - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série C

  • 16h30min - Floresta x Caxias - SportyNet+
  • 19h - Brusque x Naútico - SportyNet+

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série D

  • 19h - América-RN x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (07/09/2025) da Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - Cruzeiro x Corinthians - Globo e SporTV

Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias Uefa

  • 10h - Geórgia x Bulgária - Disney+
  • 13h - Macedônia x Lichenstein - Disney+
  • 13h - Lituânia x Holanda - SporTV
  • 15h45min - Luxemburgo x Eslováquia - Disney+
  • 15h45min - Polônia x Finlândia - Disney+
  • 15h45min - Bélgica x Cazaquistão - Disney+
  • 15h45min - Alemanha x Irlanda do Norte - SporTV
  • 15h45min - Turquia x Espanha - Disney+

Jogos de hoje (07/09/2025) das Eliminatórias CAF

  • 13h - República Centro Africana x Comores - Fifa+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar