Jogos hoje (20/05/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025 (20/05/25). Jogos do campeonato inglês e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (20/05/2025) do Campeonato Saudita



15h - Al-Shabab x Al-Ittihad - Bandsports e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (20/05/2025) do Campeonato Inglês

16h - Crystal Palace x Wolverhampton - ESPN e Disney+



16h - Manchester City x Bournemouth - Disney+

Jogos de hoje (20/05/2025) da Campeonato Argentino

20h30min - River Plate x Platense - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (20/05/2025) da Campeonato Brasileiro Sub-20



15h - Cruzeiro x Corinthians - Cruzeiro TV (YouTube)

Jogos de hoje (20/05/2025) da Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Athletico-PR x Santos - Athletico Paranaense(YouTube)



15h - Atlético Goianiense x Bahia - Dragão TV (YouTube)



15h - Corinthians x América-MG - Corinthians TV (YouTube)



15h - Fortaleza x Botofago - TV Leão(YouTube)



15h - Grêmio x RB Bragantino - Gremio FBPA (YouTube)



15h - São Paulo x Atlético-MG - São Paulo FC (YouTube)



16h - Palmeiras x Juventude - Palmeiras TV (YouTube)



Jogos de hoje (20/05/2025) da Copa do Brasil



19h - Vasco x Operário - SporTV e Premiere

19h30min - Athletico-PR x Brusque - PrimeVideo

21h30min - Nautico x São Paulo - SporTV e Premiere

21h30min - Grêmio x CSA - PrimeVideo

