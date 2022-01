Copinha 2022 ao vivo: onde assistir aos jogos de hoje, sexta, 14/01

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022, está na fase do mata-mata e conta com mais uma rodada de jogos disputados hoje, sexta, 14 de janeiro (14/01); veja onde assistir ao vivo. Algumas partidas podem ser acompanhadas online e de graça

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: onde assistir ao vivo aos jogos?

A maioria das partidas é transmitida ao vivo pelo canal SporTV - para clientes com serviço de televisão por assinatura - e pela internet por meio do portal Eleven Sports. O YouTube do Paulistão também irá transmitir alguns jogos da Copinha.

