Votuporanguense x Bahia ao vivo na Copinha 2022: onde assistir ao jogo

Votuporanguense e Bahia se enfrentam hoje, sexta (14/01), pela fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 13 horas e 15 minutos (horário de Brasília) na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal do YouTube do Paulistão. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais notícias ao final do texto.

Votuporanguense x Bahia: onde assistir ao vivo



YouTube do Paulistão

Bahia na Copinha 2022: provável escalação

Bahia:

Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral, Rafael; Hiago, Cuadrado, Patrick, Raí; William, Everton

Quando será Votuporanguense x Bahia



Hoje, 14 de janeiro (14/01), às 13 horas e 15 minutos (horário de Brasília)

Onde será Votuporanguense x Bahia



Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo

