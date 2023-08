Final da Copa do Brasil 2023: Flamengo x São Paulo; tudo sobre decisão

A final da Copa do Brasil 2023 será realizada durante o mês de setembro, com jogos entre Flamengo e São Paulo e sorteio para definir mando de campo; veja

A 35ª edição da Copa do Brasil chega a sua final em 2023. Flamengo e São Paulo se classificaram nas semifinais contra Grêmio e Corinthians, respectivamente, e vão decidir o título do torneio nos dias 17 e 24 de setembro.

Saiba quando e onde acontecerá a final da Copa do Brasil 2023.

Quando é a final da Copa do Brasil de 2023?

A final da Copa do Brasil 2023, com a disputa entre São Paulo e Flamengo, acontecerá nos dias 17 (jogo de ida) e 24 (jogo de volta) de setembro, sem horário definido.

Onde será a final da Copa do Brasil 2023?

O local da partida ainda não foi determinado, mas é certo que uma final será no Maracanã e outra no Morumbi. No último torneio, em 2022, a decisão aconteceu no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, entre o Flamengo e o Corinthians.

Copa do Brasil: quando será o sorteio para definir data, horário e local?

O sorteio para a definição do mando de campo acontecerá no dia 28 de agosto, às 14 horas (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na ocasião, os presidentes do Flamengo e São Paulo, os dois técnicos e um jogador de cada equipe marcarão sua presença.

Dia: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 14 horas (horário de Brasília)

14 horas (horário de Brasília) Local: Sede da CBF (Rio de Janeiro)

Final da Copa do Brasil 2023: onde assistir ao vivo?

A transmissão da final da Copa do Brasil 2023 será realizada por meio dos canais da Globo e Sportv. Nos serviços de streaming, a disponibilidade fica para a Amazon Prime Video e Globoplay.

Canais (TV aberta e assinatura): Globo e Sportv

Globo e Sportv Serviço de streaming: Prime Video e Globoplay

Quantas finais de Copa do Brasil o Flamengo tem?

A presença do Flamengo nas finais da Copa do Brasil rivaliza com a do Grêmio, alcançando nove participações no campeonato. Na primeira vez, o clube carioca venceu o Goiás em 1990.