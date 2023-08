"Não haverá punição", diz dirigente do Flamengo sobre briga entre Varela e Gerson

O Flamengo venceu o Grêmio, por 3 a 0 no placar agregado, e avançou à final da Copa do Brasil. No entanto, o assunto do momento segue sendo a briga entre o lateral-direito Varela e o volante Gerson.

Vice-presidente do clube, Marcos Braz falou sobre a confusão entre os dois jogadores e afirmou que não haverá punição para os jogadores.

"Neste momento não haverá punição. A gente vai comemorar esta classificação para mais uma final. Não que a gente esteja preocupado com uma outra situação", declarou o dirigente.