Jogos da Eurocopa 2024 hoje, 25/06: onde assistir e horários

Nesta terça-feira, 25 de junho, os grupos C e D conhecerão seus destinos na Eurocopa 2024. Confira a seguir quais os hoários e onde assistir

Nesta terça-feira, 25 de junho, os grupos C e D conhecerão seus destinos na Eurocopa 2024. Pelo Grupo D, França x Polônia se enfrentam ao mesmo tempo que Holanda x Austrália às 13h. Os poloneses não têm chances de classificação.



Nos jogos das 16h, todas as quatro equipes do Grupo C têm chances de conseguir a vaga. Dinamarca x Sérvia acontece na Allianz Arena, e Inglaterra x Eslovênia na cidade de Colônia, simultaneamente.



Jogos de hoje (25/06/2024) da Eurocopa

Holanda x Áustria

Horário: 13h

Onde assistir: Cazé TV e Prime Video