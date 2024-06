Eurocopa: quem são os maiores campeões? Veja lista

A Eurocopa 2024 estreia nesta sexta-feira, 14, com a disputa Alemanha x Escócia. A 17ª edição tem como favoritas Itália , Inglaterra , Espanha e França e será disputada na Alemanha, com a grande final marcada para 14 de julho.

No entanto, a Espanha (1964), a Itália (1968) e a França (1984) venceram a competição sendo anfitriãs do torneio. O que não aconteceu com Portugal, em 2004, e com a França, em 2016.