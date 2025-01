Copa do Nordeste começa nesta terça com CSA x Confiança e terá 3 cearenses na disputa

Com Ceará, Fortaleza e Ferroviário como representantes do futebol cearense, a Copa do Nordeste terá seu início nesta terça-feira, dia 21, com o duelo entre CSA-AL e Confiança-SE, às 21h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Para a edição desta temporada, a Lampions contará com um novo formato, sem os tradicionais clássicos estaduais na fase de grupos.

Diferente das temporadas anteriores, quando os duelos eram cruzados, neste ano as equipes de cada grupo se enfrentarão entre si. Os quatro melhores se classificam para o mata-mata, disputado em jogo único até a grande final – onde há partidas de ida e volta. O Ceará está na Chave B, ao lado do Bahia, enquanto o Fortaleza está na Chave A, junto com Vitória, Sport e Ferroviário.