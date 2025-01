Maracanã é derrotado pelo CSA em Maceió e se despede da Copa do Nordeste

A equipe alviceleste agora foca na disputa do Campeonato Cearense, cuja estreia acontece no próximo dia 18, contra o Iguatu

O Maracanã foi derrotado por 1 a 0 pelo CSA-AL na noite desta quarta-feira, 8, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em jogo válido pela segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. Com o revés, o clube cearense foi eliminado da competição regional, já que o formato da disputa ocorreu em jogo único – o time alagoano teve a vantagem do mando de campo por ter melhor ranking na CBF.

Após um início de poucas emoções, o duelo entre CSA e Maracanã passa a ficar agitado a partir dos 20 minutos. Apoiado pela torcida, o clube alagoano embala no jogo e pressiona o clube cearense, que resiste. Neste recorte de superioridade dos donos da casa, teve bola no travessão e alguns lances de perigo dentro da grande área.



A grande chance do Maracanã no primeiro tempo aconteceu aos 38 minutos, quando Vinícius Canindé, em um lance de contra-ataque, quase balança as redes – o goleiro Georgemy, do CSA, fez ótima defesa para impedir o tento. Vale destacar, também, a atuação do arqueiro do time cearense, responsável por importantes intervenções.