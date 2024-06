Perdigão avalia de forma positiva patrocínio da Copa do Nordeste e projeta próximos anos

A final do torneio ocorre neste domingo, 9, entre CRB e Fortaleza, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé em Maceió

A Copa do Nordeste 2024 teve como um de seus patrocinadores a marca de alimentos Perdigão. Com mais de 90 anos no mercado, a empresa teve seu nome ligado ao torneio pela primeira vez. Rafael Goncalez, gerente executivo, conversou de forma exclusiva com o Esportes O POVO e falou sobre o saldo da parceria.

"O Nordeste é uma região muito importante, representa 26% do nosso volume. Então a possibilidade da gente se conectar com os fãs de futebol e fortalecer, principalmente, a nossa presença ne região, nos proporcionou inúmeras possibilidades de conexão", destacou.